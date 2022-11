Sporting e Benfica conhecem grupos da Ronda de Elite da Champions de futsal

Sporting e Benfica ficaram a conhecer, esta quinta-feira, a composição dos respetivos grupos da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal.

Os leões disputarão o grupo A, em Itália, juntamente com Uragan Ivano-Frankivsk (Ucrânia), KMF Loznica-Grad 2018 (Sérvia) e Città di Eboli (Itália).

As águias estão no grupo C, no Cazaquistão, com Luxol St. Andrews Futsal (Malta), FK Chrudim (República Checa) e o Kairat Almaty (Cazaquistão).

Os vencedores de cada grupo avançam para a Final Four.

Grupos da Ronda de Elite

Grupo A: Sporting (POR), Uragan Ivano-Frankivsk (UCR), KMF Loznica-Grad 2018 (SER), Città di Eboli (ITA, anfitriões);

Grupo B: AE Mallorca Palma Futsal (ESP, anfitriões), MNK Novo Vrijeme Makarska (CRO), Futsal Klub Dobovec (ESL), Piat Gliwice (POL);

Grupo C: Benfica (POR), Luxol St. Andrews Futsal (MLT), FK Chrudim (CHE), Kairat Almaty (CAZ, anfitriões);

Grupo D: Barcelona (ESP), Sporting Anderlecht Futsal (BEL), United Galati (ROM) e MNK Futsal Pula (CRO, anfitriões).