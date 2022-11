Andebol. Sexta derrota do FC Porto

O FC Porto foi derrotado pelo PSG, por 32-30, na sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol.

Os dragões ainda lideraram até aos 10-11, mas quatro golos consecutivos dos parisienses viraram o marcador para 14-11.

A partir daí o domínio foi francês e ao intervalo, o PSG vencia por 17-15.

Elohim Prandi e Dainis Krisyopans fizeram mais de metade dos golos do PSG, com 11 e 9, respetivamente.

Já pelos dragões, destaque para os seis golos do sueco Jack Turin.

Após seis jornadas, o FC Porto é último, com zero pontos, contra 10 do PSG, que é segundo.

Na última jornada da fase de grupos da Champions, os azuis e brancos defrontam o Magdeburgo.