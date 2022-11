Ainda sem Neemias Queta, Kings regressam às derrotas

Os Sacramento Kings voltaram a perder na NBA, na madrugada desta quinta-feira, depois de duas vitórias consecutivas. Novamente sem Neemias Queta, caíram na visita aos Miami Heat, por 110-107.

Sem o poste português, que ainda não se estreou esta temporada, os Kings falharam a terceira vitória seguida a dois segundos do fim, quando Tyler Herro espoletou a euforia na FTX Arena com um triplo.

O base dos Heat foi a grande estrela da partida, com um duplo-duplo de 26 pontos e 12 ressaltos. Esteve bem acompanhado por Kyle Lowry (22 pontos) e Bam Adebay (duplo-duplo de 20 pontos e 11 ressaltos).

Sem o lesionado De'Aaron Fox, os Kings agarraram-se a Domantas Sabonis, que fez um duplo-duplo de 22 pontos e 12 ressaltos, Kevin Huerter, que também chegou aos 22 pontos, e Malik Monk, com 19.

Com este resultado, Miami equilibra o balanço a Este, com quatro vitórias e cinco derrotas. Na cauda da tabela a Oeste, com menos dois jogos, Sacramento soma cinco derrotas contra dois triunfos.