Brooklyn Nets perdem o primeiro jogo sem Steve Nash

Os Brooklyn Nets perderam, na madrugada desta quarta-feira, o primeiro jogo desde o despedimento do treinador Steve Nash.

Despedido na terça-feira, o antigo jogador já não orientou a equipa na receção aos Chicago Bulls, que venceram no Barclays Center por 99-108.

Zach LaVine foi decisivo, com 29 pontos, tal como DeMar DeRozan, com 20. Ayo Dosumnu também se destacou, com 17 pontos.

Do lado dos Nets, o grande destaque vai para Kevin Durant, que chegou aos 32 pontos. Royce O'Neale fez 20 pontos. Kyrie Irving, muito criticado nos últimos dias por opiniões conotadas com antissemitismo, não passou dos quatro pontos em mais de meia hora de jogo.

Os Nets continuam, assim, nos últimos lugares da Conferência Este, com balanço de duas vitórias e seis derrotas. Os Bulls não estão muito melhor: três vitórias e seis derrotas.