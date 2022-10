"Ranking" de ténis feminino sem qualquer mudança no topo

Iga Swiatek mantém a liderança do "ranking" WTA, com distância confortável para a concorrência, numa semana sem alterações no "top-10". A tunisina Ons Jabeur está na segunda posição e a norte-americana Jessica Pegula no terceiro posto.

Entre as tenistas portuguesas, Francisca Jorge continua a ser a melhor classificada. A tenista, de 22 anos, sobe sete lugares e está às portas do "top-300", na posição 302. O melhor registo da carreira de Francisca é o lugar 295, atingido em setembro de 2022.

A segunda melhor tenista nacional é Matilde Jorge, no lugar 726, e Inês Murta surge na posição 831.