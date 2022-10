Katie Ledecky bate recorde do mundo dos 1500 livres por quase 10 segundos

A nadadora olímpica norte-americana Katie Ledecky bateu o recorde mundial dos 1.500 metros livres por quase 10 segundos. O feito ocorreu no passado sábado durante os campeonatos do Mundo de Natação, que decorrem em Toronto, no Canadá.

Ledecky alcançou a marca de 15 minutos e oito segundos, superando o recorde de 15 minutos e 18 segundos estabelecido pela alemã Sarah Wellbrock em 2019.

"Eu sabia que este recorde estava ao meu alcance, tendo por base algumas coisas que fiz nos treinos. Senti-me muito bem neste outono", disse a nadadora.

Mesmo assim, a atleta declarou que não foi a prova perfeita. "Senti-me presa no meu ritmo e caí um pouco no final, provavelmente ... mas consegui controlar-me o suficiente para alcançar este objectivo", afirma a norte-americana.

Na mesma competição, a mesma nadadora esteve próxima de bater o recorde do mundo dos 800 livres.

Katie Ledecky é a mulher com mais medalhada de ouro em Jogos Olímpicos, na natação, com um total de sete idas ao lugar mais alto do pódio.