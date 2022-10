João Sousa cai sete lugares no "ranking" mundial

João Sousa sofreu, esta semana, uma das maiores quedas do ano no "ranking" ATP. O tenista português perdeu sete lugares e, pela primeira vez, desde maio, está fora do "top-70".

Sousa é agora o número 77 do mundo e no fim de semana falhou o acesso ao quadro principal do Masters de Paris. O número um nacional perdeu logo na 1.ª ronda do "qualifying", frente ao italiano Lorenzo Sonego.

Nuno Borges mantém o estatuto de número dois nacional, mas perdeu um lugar, caindo para a posição 96. O tenista maiato disputa o Challenger de Bergamo, em Itália, esta semana. Gastão Elias é o terceiro melhor tenista português, no lugar 213.

Na frente, a maior novidade é Daniil Medvedev. O russo venceu o ATP 500 de Viena, na Áustria, e está de volta ao pódio do ténis mundial. Medevedev sobe ao terceiro lugar e está atrás do dos dois espanhóis que encabeçam a lista: Carlos Alcaraz segue na primeira posição; Nadal é segundo.

A subida de Medvedev implica a descida de Casper Ruud ao quarto posto. Hubert Hurkacz é novidade no "top-10". O tenista polaco entra para o 10.º lugar e Taylor Fritz cai para 11.º.