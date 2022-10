Francisco Cabral segura posição no "top-50" de pares

Francisco Cabral, melhor tenista português na variante de pares, mantém a posição 49 na atualização semanal do "ranking". Cabral voltou a jogar ao lado de Nuno Borges em Brest, mas a dupla nacional não confirmou favoritismo e perdeu no primeiro jogo, na 2.ª ronda do torneio.

Borges segue como segundo melhor tenista português, na posição 88. João Sousa está no lugar 139.

Esta semana não há qualquer alteração no "top-10", com o norte-americano Rajeev Ram a liderar, na frente dos britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski. As principais duplas estarão a competir no Masters de Paris e na próxima atualização já há possibilidade de mais mexidas no topo.