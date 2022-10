Luka Doncic joga por dois e derrota Irving e Durant

Luka Doncic é um dos jogadores mais decisivos da NBA e, na madrugada desta sexta-feira, voltou a mostrá-lo, na vitória dos Dallas Mavericks no terreno dos Brooklyn Nets, de Kyrie Irving e Kevin Durant, por 125-129.

Num encontro em que mais nenhum jogador dos Mavs chegou, sequer, aos 20 pontos, o base esloveno conduziu-os à vitória com um triplo-duplo de 41 pontos, 14 assistências e 11 ressaltos, após prolongamento.

De nada valeram, no final, as grandes prestações de Irving e Durant, com 39 e 37 pontos, respetivamente, pela equipa nova-iorquina.

Dallas passa a ter igual número de vitórias e derrotas em quatro jogos. Brooklyn soma uma vitória e quatro derrotas em cinco partidas.