Jéssica Augusto deixa Sporting

A atleta olímpica Jéssica Augusto anuncia que, seis anos depois, deixa a equipa de atletismo do Sporting.

"Quero expressar publicamente o meu agradecimento por estas últimas seis épocas ao serviço do Sporting Clube de Portugal a todos os simpatizantes, adeptos e associados do clube. Realizei muitos sonhos, venci e ajudei a vencer muitos títulos que ficarão para sempre na minha memória e escritos no livro da grande história do clube”, escreve a internacional lusa nas redes sociais.

Jéssica Augusto, de 40 anos, garante que ainda vai "abraçar novos desafios".

Não foi divulgado, no entanto, qual será o futuro da atleta que já passou por Sp. Braga, Maratona e Sporting, para além de alguns anos como individual.