Época de ténis arranca com novo torneio misto na Austrália

A próxima época de ténis vai começar com um novo evento misto, a United Cup, organizada na Austrália entre 29 de dezembro e 8 de janeiro, anunciaram as associações internacionais masculina e feminina (ATP e WTA, respetivamente), esta sexta-feira.

A United Cup vai contar com 15 milhões de dólares (15 milhões de euros) em prémios e permitirá pontuar para o "ranking" mundial.

Dividida entre Brisbane, Perth e Sydney, a nova prova vai contar com 18 países, cada um representado por um máximo de oito jogadores (quatro homens e quatro mulheres).

Segundo as regras, a competição vai contar com uma primeira fase (29 de dezembro a 4 de janeiro) com os 18 países divididos em seis grupos de três, com dois representantes masculinos, duas femininas e uma dupla mista.

As cidades de Brisbane, Perth e Sydney vão receber, cada uma, dois jogos dos seis grupos.

Em cada uma das três cidades, os vencedores dos dois grupos vão defrontar-se e os três países mais bem classificados vão disputar a próxima fase em Sydney (6 a 8 de janeiro). Um quarto país, o melhor classificado na primeira fase, vai completar a Final Four.

A final está agendada para o dia 8 de janeiro, oito dias antes do início do Open da Austrália, primeira prova do Grand Slam da nova época.

"A United Cup é uma colaboração importante e estratégica entre a WTA, a ATP e a Federação Australiana de Ténis, que reflete um compromisso contínuo com o desenvolvimento do nosso desporto", comentou o líder da WTA, Steve Simon.

Por seu turno, o presidente da ATP, Andrea Gaudenzi, apontou para o entusiasmo "em ver os melhores jogadores masculinos e femininos, com pontos em jogo, para começar a temporada como nunca antes”.