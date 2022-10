Sporting rescinde com o treinador da equipa de voleibol

O Sporting anunciou, esta quinta-feira, a rescisão de contrato, "por mútuo acordo", com o treinador da equipa masculina de voleibol, Gerson Amorim.

Gersinho, como também é conhecido, não resiste aos maus resultados no início da época, com duas derrotas (Fonte do Bastardo e Castêlo da Maia, ambas por 3-0) e apenas uma vitória em três jogos.

O treinador estava no Sporting desde 2019/20. Na segunda época, 2020/21, conquistou uma Taça de Portugal. De resto, levou o Sporting a um segundo posto e dois terceiros lugares no campeonato.