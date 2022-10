Portugal Masters arranca esta quinta-feira com oito golfistas portugueses

Oito golfistas vão representar as cores nacionais na 16.ª edição do Portugal Masters, torneio do DP World Tour, que decorre entre esta quinta-feira e domingo, no Dom Pedro Victoria Golf Course (Par 71), em Vilamoura.

Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos, membros efetivos do circuito europeu, juntam-se os também profissionais Tomás Gouveia, Tomás Bessa, Vítor Lopes, Pedro Figueiredo e Pedro Lencart e o amador Hugo Camelo Ferreira.

Melo Gouveia, 120.º classificado no "ranking" do DP World Tour, será o primeiro a entrar em ação, integrado no primeiro grupo do "tee" do buraco 10, às 8h00, juntamente com o italiano Renato Paratore e o espanhol Sebastián Garcia Rodríguez.

Do mesmo buraco 10 iniciam mais tarde a volta inaugural do torneio português, dotado de dois milhões de euros, Ricardo Santos às 9h10, logo à frente dos compatriotas Tomás Bessa (9h20) e do amador do CG de Miramar, Hugo Camelo Ferreira, às 9h30, enquanto Pedro Lencart só tem 'tee shot' agendado para as 13h50.

Já Tomás Gouveia arranca para a ronda de abertura do Portugal Masters às 9h20 no buraco 1, onde também Vítor Lopes vai iniciar a sua prova, mas às 13h40, 10 minutos antes de Pedro Figueiredo na última formação, ao lado do espanhol Pep Angles e do francês Joel Stalter.

O Portugal Masters é único evento português do calendário do DP World Tour e é o último torneio da temporada a pontuar para o "ranking", estando, como tal, Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos (160.º classificado na hierarquia) a jogar, no Dom Pedro Victoria Golf Course, pela manutenção no circuito europeu em 2023.