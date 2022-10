Nuno Borges eliminado em Brest

Nuno Borges caiu na 2.ª ronda do Challenger de Brest, em França. O tenista português, número 95 do "ranking" mundial, esteve 2h30 em "court" e acabou por perder, em três sets, frente a Luca van Assche.

O jovem francês (233), de 18 anos, venceu o primeiro set, por 6-4. Borges respondeu no segundo (3-6), mas perdeu o set decisivo para van Assche, por 7-5.

Tal como aconteceu no Open de Nápoles, o tenista maiato também não conseguiu chegar aos quartos de final no Open de Brest. Nuno Borges volta ao "court" esta quinta-feira, ao lado de Francisco Cabral, para jogar a 2.ª ronda do torneio de pares. A dupla portuguesa defronta o par formado pelo norueguês Viktor Durasovic e o finlandês Otto Virtanen.