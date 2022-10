Giannis supera Durant e segura invencibilidade dos Bucks

Os Milwaukee Bucks são a única equipa da NBA que ainda não perdeu, esta época. Registo que aumentou, na madrugada desta quinta-feira, com a vitória (a terceira em três jogos) sobre os Brooklyn Nets, por 110-99.

Giannis Antetokounmpo brilhou com 43 pontos, mais 14 ressaltos. O grego não foi o único a fazer um duplo-duplo: Bobby Portis amealhou 20 pontos e 11 ressaltos desde o banco. Jrue Holiday chegou aos 15 pontos.

Do lado dos Nets, Kevin Durant remou contra a maré com 33 pontos. Também Kyrie Irving se destacou, com 27 pontos e nove ressaltos.

Os Bucks mantêm, assim, o registo 100% vitorioso nestes três primeiros jogos da época. São a única equipa que ainda não perdeu. Os Nets, por outro lado, somam apenas uma vitória, contra três derrotas.

Quem está pior são os Los Angeles Lakers, que só sabem perder e já vão na quarta derrota em quatro jogos. O duplo-duplo de Anthony Davis (22 pontos e 14 ressaltos) e os 19 pontos de LeBron James de nada valeram para evitar a derrota, por 110-99, frente aos Denver Nuggets, que tiveram Nikola Jokic em grande: 31 pontos, 13 ressaltos e nove assistências.

Pior ainda estão os Orlando Magic, que também ainda não venceram um único jogo e já vão numa série de cinco derrotas consecutivas.

Frente aos Cleveland Cavaliers, perderam por 103-92. Paolo Banchero fez 29 pontos pelos Magic e Franz Wagner outros 22, no entanto, estiveram muito sozinhos. Os 20 pontos de Evan Mobley e o duplo-duplo (18 pontos e 16 ressaltos) de Jarrett Allen desequilibraram a balança a favor da a equipa da casa, que teve seis jogadores a pontuar acima da dezena.