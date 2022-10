Suns ofuscam campeões da NBA

Os Phoenix Suns, liderados por Devin Booker, venceram de forma clara os campeões da NBA, na última noite, por 134-105. Segunda derrota dos Warriors, numa noite apagada das suas estrelas.

Quem brilhou mais foi Devin Booker. O base dos Suns marcou 34 pontos e fez sete assistências. Foi a grande figura da partida, mas houve mais destaques. Deandre Ayton fez um duplo-duplo: 16 pontos e 14 ressaltos; Mikal Bridges e Jock Landale marcaram 17 pontos; Chris Paul marcou 16 pontos, fez nove assistências e ganhou sete ressaltos.

O melhor dos Warriors foi Steph Curry, com 21 pontos, oito assistências e sete ressaltos. A unidade de banco de Golden State tem sido criticada, mas o desfecho no Arizona aconteceu por outros motivos. Poole, Moody e Wiseman saltaram do banco para contibuir com 42 pontos. Já os titulares Klay Thompson e Kevon Looney tiveram uma noite para esquecer.

Os Warriors iniciam a época com duas vitórias e duas derrotas, estão a meio da tabela na Conferência Oeste. Os Suns estão no segundo lugar, com três vitórias e uma derrota.

Destaque, ainda, na última noite de competição na NBA, para a primeira vitória dos Oklahoma City Thunder. Aconteceu em casa, diante dos Clippers, por 108-94.