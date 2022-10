Jogador russo do Benfica impedido de entrar na Roménia

Ivan Chiskala, jogador de futsal russo do Benfica, foi impedido de entrar na Roménia e teve de regressar a Portugal. Os encarnados viajaram para aquele país na terça-feira, mas, "devido questões relacionadas com a sua cidadania", Chiskala foi obrigado a voltar.

"Ivan Chishkala está provisoriamente impossibilitado de jogar na Ronda Principal da Liga dos Campeões de Futsal. Apesar das diligências efetuadas pelo clube, o jogador não recebeu autorização das entidades da Roménia para entrar naquele país", informa o Benfica, em comunicado.

Apesar da intransigência das autoridades romenas, os dirigentes do clube português esclarece que continuam a "envidar esforços para que o jogador ainda possa viajar para a Roménia e ajudar a equipa nesta ronda de qualificação".

Os encarnados realizam o primeiro jogo esta quarta-feira, com húngaros do Haladas. Defrontam os ucranianos do Uragan na sexta-feira e no sábado jogam a equipa da casa, o United Galati.

Ivan Chiskala, de 27 anos, cumpre a terceira época no Benfica, depois de ter chegado à Luz proveniente do Gazprom Ugra.

No comunicado publicado, o Benfica não avança mais pormenores sobre a situação, sendo que estará relacionada com o coflito na Ucrânia e as restrições a que cidadãos russos estão sujeitos em alguns países. O jogador russo já se manifestou contra a invasão da Ucrânia e apelou ao fim da guerra.

Três dias depois do início da invasão russa, Chiscakal, num dérbi com o Sporting, Chisakala dirigiu-se a uma câmara e disse "não à guerra".