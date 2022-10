Portugal Masters atrai talentos do DP World Tour a Vilamoura

Alguns dos jovens talentos do DP World Tour vão estar, entre quarta e domingo, no Dom Pedro Victoria Golf Course para disputar o Portugal Masters, como é o caso de Nicolai Hojgaard e, entre outros, de Yannik Paul.

O alemão Yannik Paul, de 28 anos, chega a Vilamoura ainda no rescaldo dos festejos da sua primeira vitória no European Tour, após o título conquistado no Mallorca Golf Open, no domingo, com um agregado de 269 pancadas, 15 abaixo do par do campo.

Graças à vitória no Son Muntaner Golf Club, em Maiorca, o golfista germânico ascendeu ao 20.º lugar no "ranking" do circuito europeu e apresenta-se no Victoria Golf Course (Par 71) entre os jogadores em melhor forma para suceder ao belga Thomas Pieters, que não vai defender o título do único evento português pontuável para o DP World Tour.

Assim como Yannik Paul, que se tornou no alemão mais rápido a vencer um torneio no principal circuito europeu, ao fim de 26 provas, o dinamarquês Nicolai Hojgaard, segundo classificado há um ano no Portugal Masters, é um dos mais fortes candidatos aos lugares cimeiros.

Além de ter partilhado a segunda posição, em 2021, com o compatriota Lucas Bjerregaard e o francês Mathieu Pavon, todos com 17 abaixo do par, o jovem dinamarquês, de 21 anos, arrecadou o seu segundo troféu, no início deste ano, no Ras Khaimah Championship.

"Estou desejoso de regressar a Portugal. Tenho boas memórias do ano passado e, embora tenha ficado desapontado na altura por ter terminado em segundo lugar, retirei muitas ilações positivas, pelo modo como joguei aquela última volta [67 pancadas]. Mal posso esperar por regressar e, este ano, adoraria dar ainda mais um passo em frente", comentou o irmão gémeo de Rasmus, esse ausente do evento português.

Está ainda prevista, em Vilamoura, a presença do escocês Robert Maclntyre, de 26 anos, que conquistou o seu segundo troféu no European Tour no Open de Itália, em setembro, do dinamarquês Thorbjorn Olesen, vencedor do Betfred British Masters, em maio, do finlandês Kalle Samooja, campeão do Porsche European Open, em junho, assim como do francês Victor Perez, que triunfou no Open dos Países Baixos, em maio, e de Oliver Wilson, que ganhou o Made in HimmerLand, no ultimo mês, entre outros.

A representação nacional estará a cargo de Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos, ambos membros efetivos do DP World Tour, dos profissionais Tomás Gouveia, Tomás Bessa, Vítor Lopes e Pedro Figueiredo e do amador Hugo Camelo Ferreira.