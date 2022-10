Nuno Borges dá a volta e passa à 2.ª ronda do Open de Brest

Nuno Borges está na 2.ª ronda do Open de Brest, do circuito Challenger, depois de ter batido, com dificuldades, Alexey Valutin.

O tenista russo, 272 do "ranking" mundial, venceu o primeiro set, por 3-6, e obrigou o número dois nacional, 95 do planeta, a um esforço maior. Nuno Borges acabou por dar a volta ao resultado, com um duplo 6-4.

Tal como aconteceu no Open de Nápoles, na semana passada, o tenista português assegura passagem à 2.ª ronda. Terá agora pela frente o francês Luva Van Assche (233) ou o checo Zdnek Kolar (235).



Nuno Borges estará também em ação no quadro de pares em Brest, ao lado de Francisco Cabral. A dupla portuguesa é segunda cabeça-de-série e inicia a sua participação na 2.ª ronda do torneio.