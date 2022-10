João Sousa e Nuno Borges com quedas ligeiras no "ranking"

João Sousa e Nuno Borges, os dois melhores tenistas portugueses da atualidade, registaram quedas ligeiras no "ranking" ATP, esta semana. O número um nacional caiu três posições e fecha agora o "top-70".

Sousa hipotecou, no fim de semana, a possibilidade de jogar o ATP 500 de Viena, na Áustria, ao perder na última ronda do "qualifying", com o japonês Nishioka.

Nuno Borges, que conquistou a maior vitória da carreira em Nápoles, desceu um lugar e ocupa a posição 95. O maiato é o segundo cabeça-de-série do Challenger de Brest, em França. Na 1.ª ronda do torneio vai defrontar o russo Alexey Valutin, 272 do "ranking" mundial. Em Brest, Nuno Borges reedita a dupla com Francisco Cabral na variante de pares.

Os vencedores do Estoril Open voltam a competir juntos, depois de Cabral ter testado dupla com o Jamie Murray.

O número três nacional, Gastão Elias, subiu um lugar esta semana, para a posição 210. Elias joga o Challenger de Las Vegas, nos Estados Unidos. Na 1.ª ronda tem encontro marcado com o norte-americano Steve Johnson, segundo cabeça-de-série do torneio e 119 do mundo.

"Top-10" com os mesmos da semana anterior

No topo da classificação do ténis mundial continua o espanhol Carlos Alcaraz, que esta semana regressa à competição no ATP 500 de Basileia, na Suíça.



Em segundo lugar mantém-se Rafael Nadal e em terceiro o norueguês Casper Ruud, que venceu o Open de Estocolmo, na Suécia, no passado fim de semana.

A única alteração no "top-10" é a troca de Felix Auger-Aliassime com Taylor Fritz. O canadiano subiu ao 9.º posto e o norte-americano caiu para a 10.ª posição.