IPDJ anuncia auditoria externa à Federação Portuguesa de Judo

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anuncia, esta segunda-feira, que vai fazer uma auditoria externa extraordinária à Federação Portuguesa de Judo (FPJ), na sequência do desentendimento entre um grupo de atletas e o presidente do organismo.

O IPDJ explica que a auditoria, que deverá estar concluída em 90 dias (cerca de três meses), tem como objetivo avaliar a execução financeira do programa olímpico do judo e tem por base uma carta aberta dos atletas.

"Realização [da auditoria] levou em linha de conta as posições discordantes entre as alegações de atletas de Judo do Programa de Preparação Olímpica, expressas em carta aberta, e os esclarecimentos prestados pela FPJ", esclarece o IPDJ, em comunicado de imprensa.

O IPDJ relembra que se encontra, também, a decorrer um inquérito de sua iniciativa, "com vista a averiguar a legitimidade de determinadas decisões da FPJ", face ao regime jurídico das federações desportivas.

"O inquérito, aberto na sequência de acusações recebidas no IPDJ, estará concluído no prazo de três semanas", pode também ler-se.