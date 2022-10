Francisco Cabral sobe uma posição no "ranking" de pares

Francisco Cabral subiu uma posição no "ranking" mundial de pares, esta semana, e ascende ao lugar 49. Depois de algumas semanas a jogar ao lado do britânico Jamie Murray, Francisco Cabral terminou a parceria com o antigo número um do mundo e esta semana voltará a jogar com o amigo Nuno Borges, no Challenger de Brest, em França.

A dupla portuguesa, que este ano venceu o Estoril Open, tem estatuto de segunda cabeça-de-série e passa diretamente à 2.ª ronda do torneio francês. Aí irá defrontar os vencedores do encontro entre os franceses Benoit Paire/Manuel Guinard e a dupla nórdica formada pelo norueguês Viktor Durasovic e o finlandês Otto Virtanen.

No lugar 49, Francisco Cabral é o número um nacional no "ranking" de pares. Nuno Borges desce uma posição para o lugar 87; João sousa mantém-se na posição 134.

Na frente registo para um novo nome no pódio. O britânico Neal Skupski sobe à terceira posição, por troca com o neerlandês Wesley Koolhof, que cai para quarto. O norte-americano Rajeev Ram mantém a liderança, com o britânico Joe Salisbury no segundo posto.