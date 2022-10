Ainda sem Neemias Queta, Sacramento Kings só sabem perder

Os Sacramento Kings somaram, na madrugada desta segunda-feira, a terceira derrota em três jogos da nova época da NBA. Desta vez foi por pouco, diante dos Golden State Warriors, fora, por 130-125.

Sem o poste português Neemias Queta, de 23 anos, que continua sem se estrear em 2022/23, os Kings tiveram dois grandes destaques em campo, ambos com duplos-duplos: Domantas Sabonis, com 19 pontos e 14 ressaltos, e De'Aaron Fox, com 26 pontos e dez assistências.

No entanto, os Warriors tiveram Stephen Curry em grande nível: o base amealhou 33 pontos. Além disso, teve apoio importante de Andrew Wiggins e Jordan Poole, ambos com registo de 24 pontos.

Sacramento continua sem vencer e está no fundo da tabela da Conferência Oeste, com o mesmo registo de três derrotas em três jogos que Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder e Houston Rockets.

Os Lakers estiveram perto de quebrar a série negativa frente aos Portland Trail Blazers, no entanto, 41 pontos de Damian Lillard desequilibraram a balança para os visitantes, que venceram por 104-106.

Os 31 pontos de LeBron James e o duplo-duplo (22 pontos e dez ressaltos) de Anthony Davis não chegaram para os Lakers somarem a primeira vitória. Já os Blazers são uma de apenas três equipas que continuam com balanço perfeito: pleno de triunfos nos três primeiros jogos. As outras duas são os Utah Jazz (Oeste) e os Boston Celtics (Este).