A judoca Bárbara Timo perdeu a final do Grand Slam de Abu Dahbi em Judo, na categoria de -63 quilos.

A portuguesa, do Benfica, perdeu com a inglesa Lucy Renshal por ippon no combate decisivo.

Até à final, Timo tinha derrotado Cindy Mera, da Colômbia, Laura Fazliu, do Kosovo, Katharina Haecker, da Austrália, e a sérvia Anja Obradovic.

A medalha de prata de Bárbara Timo é, até agora, a melhor classificação da seleção portuguesa no torneio.