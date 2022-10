Telma Monteiro regressa à competição após polémica. "Luto pelo bem"

Telma Monteiro regressa, esta sexta-feira, à competição, depois de uma lesão e da polémica que estalou, nos últimos dias, na Federação Portuguesa de Judo (FPJ).

Oito judocas portugueses vão participar, até domingo, no Grand Slam de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, de apuramento para os Jogos Olímpicos. A atleta que mais expectativas gera é Telma Monteiro, que na segunda-feira revelou que a FPJ tinha despedido a selecionadora Ana Hormigo, a um dia de a equipa viajar para a competição, por email.

Em declarações a Bola Branca, o presidente da FDJ, Jorge Fernandes, disse estar a ser alvo de perseguição por parte de alguns atletas.

A atual polémica sucede-se à carta assinada no verão por sete judocas, em que acusavam o dirigente de opressão, discriminação e ameaças, e falavam de clima tóxico. Um dos atletas era Telma Monteiro.





Telma Monteiro luta "pelo bem"

A propósito do regresso à competição, após ter sido submetida a uma artroscopia ao joelho esquerdo, e com recado para a FDJ, Telma Monteiro garantiu, nas redes sociais, que não se deixa desestabilizar.

"Quero agradecer a todos a boa energia que me têm enviado. Quando eu luto, luto por mim, por Portugal, pela minha família, amigos e todas as pessoas que me querem bem. Eu luto pelo bem, com o bom no meu coração. Amanhã [sexta-feira] não vai ser diferente. Por muito que me queriam magoar, desestabilizar, o bem é sempre mais forte", lê-se.

Telma Monteiro será cabeça de série na categoria de -57 kg, assim como Catarina Costa nos -48 kg e Rochele Nunes nos +78 kg. Bárbara Timo, medalha de bronze nos Mundiais, participa nos -63 kg.

Jorge Fonseca não marcará presença no torneio dos -100 kg, depois de ter falhado a conquista do título de campeão do mundo em Tashkent.