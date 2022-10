Voleibol. Benfica em vantagem no acesso à Liga dos Campeões

O Benfica venceu o Levoranta Sastamala, por 3-1, na primeira mão da terceira ronda de acesso à Liga dos Campeões de voleibol.

Os encarnados ganharam, na Finlândia, com os parciais de 21-25, 25-21, 22-25, 17-25.

A segunda mão está marcada para dia 26 de outubro, no pavilhão da Luz.

Se confirmar a presença na fase de grupos da Champions de voleibol, o Benfica já conhece os restantes adversários do Grupo C: os italianos do Cucine Lube Civitanova, os belgas do Knack Roeselare e os franceses do Tours VB.

VOLEIBOL - Liga dos Campeões - Qualificação

1ª mão

VaLePa (Finlândia) 1-3 Benfica

21-25, 25-21, 22-25, 17-25

2ª mão

26 Out

Benfica - VaLePa (Finlândia)