Rui Guimarães, treinador de futsal, faleceu esta quarta-feira vítima de um ataque cardíaco durante um treino da sua equipa, o Al-Tadamon Sporting Club, no Kuwait.

Segundo a imprensa, o técnico de 37 anos sentiu-se mal durante um jogo da sua equipa e acabou por falecer.

Não há ainda dados sobre as cerimónias fúnebres do treinador de 37 anos. A família está já a tentar a trasladação do corpo.