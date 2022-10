Francisco Cabral termina parceria com Jamie Murray

Francisco Cabral não vai continuar a jogar com Jamie Murray. O melhor tenista português na variante de pares confirma, em declarações à Renascença, o fim da parceria com o antigo número um do mundo.

A experiência foi "boa", mas os resultados ditaram o desefecho: apenas uma vitória nos quatro torneios disputados. Os dois tenistas tinham acordado fazer um ponto da situação após a participação no Open de Nápoles, esta semana, e a decisão está tomada.

Depois de cerca de dois meses de treino e competição com Murray, um dos melhores tenistas da variante de pares, número um do mundo em 2016, durante oito semanas, atualmente na posição 27, Francisco sente que sai valorizado.

"Aprendi muito e espero que seja uma mais valia para o resto da minha carreira", diz o tenista português, número 50 do "ranking", que foi contactado pelo britânico "umas semanas antes do US Open". "Ele falou comigo no ATP de Winston Salem e decidimos experimentar jogar uns torneios", recorda.