Warriors iniciam defesa do título com vitória sobre Lakers

Os Golden State Warriors iniciaram a defesa do título de campeões da NBA, na madrugada desta quarta-feira, com uma vitória na receção aos Los Angeles Lakers, por 123-109.

Stephen Curry foi quem mais brilhou, com 33 pontos, mas foi bem auxiliado por Andrew Wiggins (20 pontos) e Klay thompson (18).

Do lado dos Lakers, de nada serviram os duplo-duplos de LeBron James, com 31 pontos e14 ressaltos (mais oito assistências), e Russell Westbrook, com 19 pontos e 11 ressaltos. Tampouco os 27 pontos de Anthony Davis.

Os Warriors, que na temporada passada se sagraram campeões pela quarta vez em oito anos, ao derrotarem os Boston Celtics nas finais, são, agora, como os primeiros líderes da época da Conferência Oeste.