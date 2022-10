NBA arranca com vitória dos Celtics sobre os Sixers

A Liga norte-americana de basquetebol (NBA) arrancou, na madrugada desta quarta-feira, com uma vitória dos Boston Celtics, atuais vice-campeões, na receção aos Philadelphia 76ers, por 126-117.

Jaylen Brown e Jayson Tatum foram as grandes estrelas do primeiro jogo da época, ambos com 35 pontos. Para Tatum foi uma estreia com duplo-duplo, pois também amealhou 12 ressaltos. Grand Williams e Malcolm Brogdon ajudaram desde o banco com 15 e 16 pontos, cada.

James Harden foi o melhor marcador dos Sixers, com 35 pontos. A equipa visitante também teve Joel Embiid em destaque, com um duplo-duplo de 26 pontos e 15 ressaltos. Tyrese Maxey acrescentou 21 pontos e Tobias Harris outros 18, porém, mais ninguém chegou, sequer, à dezena.

Os Celtics são os primeiros líderes da Conferência Este, esta época.