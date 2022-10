Faleceu uma das primeiras atletas olímpicas portuguesas

Faleceu Dália Cunha, uma das primeiras portuguesas a participar nos Jogos Olímpicos.

A ginasta Dália Cunha, agora com 93 anos, esteve, juntamente com a irmã Natália Cunha e com Laura Amorim, nos Jogos Olímpicos em Helsínquia 1952 e repetiu presença em Roma 1960.

Dália Cunha também praticou atletismo e foi campeã portuguesa no lançamento do peso em 1946 e 1947, campeã de Ciclismo, patinadora e praticante de saltos acrobáticos.

Foi atleta do Ginásio Clube Português e depois treinadora no Física de Torres Vedras.