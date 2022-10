​PS quer ouvir governo e dirigentes desportivos na AR sobre polémica no judo

O PS pediu hoje a audição urgente no parlamento dos presidentes do Comité Olímpico de Portugal e da federação de Judo e ainda do secretário de Estado do Desporto para debater o diferendo entre os judocas e dirigentes federativos.

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer "esclarecer com rigor e transparência a despesa colocada de cada atleta na preparação olímpica, bem como apurar a existência de alguma eventual comunicação por parte da Federação Portuguesa de Judo ao Comité Olímpico de Portugal, no sentido de se solicitar algum reforço de verbas para os atletas, depois de as considerar esgotadas", lê-se num requerimento enviado para a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República.

Os deputados socialistas Miguel Costa Matos, Carla Sousa e Francisco Dinis consideram que, a menos de dois anos para os Jogos Olímpicos e "tendo em conta os recentes acontecimentos no judo português", é necessário que o parlamento ouça com urgência os presidentes do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, e da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, bem como o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.

Entre as justificações avançadas, os s