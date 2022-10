Nuno Borges conquista maior vitória da carreira

Nuno Borges conquistou a maior vitória da sua carreira, ao bater o espanhol Albert Ramos-Vinolas, número 40 do "ranking" mundial, esta terça-feira, na 1.ª ronda do Open de Nápoles, em Itália.

É a primeira vez que Borges, número 94, vence um encontro diante de um adversário do "top-50" mundial. Aliás, com o triunfo alcançado em Nápoles bate um oponente do "top-40".

Vitória histórica para o tenista maiato, uma das maiores do ano do ténis nacional. Borges venceu o primeiro set por 7-5 e no segundo eliminou Ramos no "tie-break" (7-5), invertendo o jogo a seu favor no momento certo, quando o espanhol poderia ficar com ponto para levar o encontro para uma decisão no terceiro set.

Nuno Borges esperava "um jogo duro" diante de um veterano do circuito mundial (34 anos), vencedor do Estoril Open em 2021, mas realça que "estava preparado". "Ele cria muitas dificuldades, mas acabei por sair por cima nos momentos decisivos", salienta o tenista português, que falou ainda no "court", após o final da partida.

Agora, na 2.ª ronda do ATP 250 de Nápoles - torneio de categoria idêntica ao Estoril Open -, Nuno Borges vai defrontar o colombiano Daniel Galan, número 72 do "ranking", que este ano alcançou uma vitória enorme nos US Open, ao derrotar Stefanos Tsitsipas.

Galan derrotou o espanhol Zapata Miralles (75) na 1.ª ronda em Nápoles, por duplo 6-4. Borges espera um bom jogo, curiosamente, diante do adversário com quem treinou esta semana.

"Ele está a jogar muito bem, venceu o Tsitsipas no US Open. Espero muito dele, mas espero estar à altura do desafio", diz o tenista português.

O torneio napolitano sofreu um atraso no programa e o jogo entre Nuno Borges e Daniel Galan deverá realiza-se apenas na quinta-feira.