Telma Monteiro revela que selecionadora de judo foi demitida por email

A atleta olímpica Telma Monteiro revelou que a Federação Portuguesa de Judo despediu a selecionadora Ana Hormigo, a um dia de a equipa viajar para competir no Grand Slam de Abu Dhabi, de apuramento para os Jogos Olímpicos.

"Quando me perguntam como vão as coisas com a federação, vão assim: amanhã vou viajar para a competição, a minha primeira depois da cirurgia ao joelho. Hoje a federação despediu a treinadora Ana Hormigo, por email, no dia antes de a equipa viajar! Sem a equipa ou a própria saber de forma antecipada. Em semana de competição de apuramento olímpico", escreveu a judoca portuguesa, nas redes sociais.

Num texto longo, Telma Monteiro, a judoca portuguesa mais medalhada de sempre, voltou a deixar fortes críticas à federação e à gestão do presidente Jorge Fernandes, informando que o dirigente terá dito que ou os atletas se retratam esta semana da carta aberta ou serão levados a tribunal.

No verão, sete atletas - Telma Monteiro, Catarina Costa, Patrícia Sampaio, Rochele Nunes, Bárbara Timo, Anri Egutidze e Rodrigo Lopes - escreveram uma carta, na qual acusavam o dirigente de opressão, discriminação e ameaças, lamentando o "clima insustentável e tóxico".