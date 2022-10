Judo. BE chama secretário de Estado do Desporto ao parlamento

Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, anunciou através do "Twitter" que o partido vai chamar João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e Desporto, ao parlamento, a propósito da polémica entre judocas e federação.

"As denúncias de atletas olímpicas sobre a Federação Portuguesa de Judo são demasiado graves para não merecerem esclarecimento esclarecimento. A situação arrasta-se sem que sejam assumidas responsabilidades. Justifica-se a audição do Secretário de Estado do Desporto no Parlamento", pode ler-se.



Esta segunda-feira, a atleta olímpica Telma Monteiro acusou o presidente da federação Jorge Fernandes de despedir, através de um e-mail, a sua treinadora e selecionadora, Ana Hormigo, a um dia do Gran Slam de Abu Dahbi, de apuramento para os Jogos Olímpicos.

Em resposta e em declarações a Bola Branca, Jorge Fernandes diz estar a ser alvo de perseguição por parte de alguns atletas.

A atual polémica sucede-se à carta assinada no verão por sete atletas, na qual acusavam Jorge Fernandes de opressão, discriminação e ameaças, e falavam de clima tóxico.