João Sousa eliminado no torneio de pares do Open de Estocolmo

João Sousa perdeu na 1.ª ronda de pares do Open de Estocolmo, na Suécia, esta segunda-feira. O tenista português fez dupla com o finlandês Emil Ruusuvuori. O par luso-finlandês foi derrotado por Cameron Norrie e Tommy Paul, em dois sets, por 6-3 e 6-1.

Curiosamente, Sousa e Ruusuvuori voltam a encontrar-se em "court", mas desta vez de lados diferentes no quadro de singulares. O número um nacional, 67 do mundo, defronta o 52.º do "ranking" na 1.ª ronda do Open de Estocolmo.

O vencedor jogará com Dimitrov ou Lehecka na 2.ª ronda do torneio sueco.