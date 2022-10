João Sousa cai três posições no "ranking" mundial de ténis

João Sousa perdeu três posições no "ranking" ATP, esta semana. O número um nacional, eliminado na 1.ª ronda do Open de Gijón, por Dominic Thiem, cai para a o 67.º lugar da classificação.

Nuno Borges mantém posição no "top-100", com subida de um lugar, para ao 94.º posto. O número três nacional é Gastão Elias, na posição 211.

A atualização desta segunda-feira não traz novidades na liderança, com Carlos Alcaraz a segurar o primeiro lugar, na frente de Nadal e Casper Ruud. Há, no entanto, novidades no "top-10", com a entrada direta de Felix Auger-Aliassime.

O canadiano venceu o Open de Florença, em Itália, e subiu ao 10.º posto. Rublev, que venceu o Open de Gijón, em Espanha, subiu ao oitavo lugar, por troca com Taylor Fritz, que está na nona posição. Cameron Norrie é o nome que cai do "top-10". O britânico descede de 10.º para 14.º.