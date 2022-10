Iga Swiatek mantém liderança blindada do "ranking"

Iga Swiatek mantém a liderança inconstestada do "ranking" mundial de ténis. A polaca, de 21 anos, continua com uma diferença gigantesca para a concorrência. No domingo, Swiatek venceu o Open de San Diego, nos Estados Unidos.

Foi o oitavo título da tenista polaca este ano. Ons Jabeur, número dois do mundo, tem menos de metade dos pontos de Swiatek.

Na terceira posição continuar a estónia Anett Kontaveit. Paula Badosa dá um "trambolhão" esta semana e cai do quarto para o oitavo lugar, permitindo que Sabalenka (4), Jessia Pegula (5), Maria Sakkari (6) e Coco Gauf (7) ganhem uma posição.

Francisca Jorge é a melhor tenista portuguesa no "tanking" WTA, no lugar 321. Francisca subiu três posições esta semana. A sua irmã, Matilde Jorge, está no lugar 727, e Inês Murta ocupa a posição 821.