Francisco Cabral fecha "top-50" do "ranking" de pares

Francisco Cabral desce uma posição no "ranking" mundial de pares, mas continuar no "top-50". O tenista português, que tem feito dupla com Jamie Murray nos últimos torneios, ocupa, precisamente, a posição 50.

Esta semana, Nuno Borges também desce um lugar, para 86.º posto. Já João Sousa recupera cinco posições e está no lugar 137.

O norte-americano Rajeev Ram mantém o primeiro lugar, com o britânico Joe Salisbury no segundo posto e o neerlandês Wesley Koolhof a fechar o pódio.