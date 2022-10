Ciclismo. Daniela Campos e gémeos Oliveira sem medalhas nos pontos e no madison

Daniela Campos, nos pontos, e Ivo e Rui Oliveira, no madison, terminaram as respetivas participações sem medalhas, este domingo, nos Mundiais de ciclismo de pista, Saint-Quentin-en-Yvelines, França.

Campos, a mais jovem portuguesa em prova, foi 19.ª classificada, sem pontos, em igualdade com ciclistas até ao 15.º lugar. No ano de estreia em Mundiais de elite, Daniela Campos já tinha sido 22.ª na eliminação.

A medalha de ouro dos pontos foi para a britânica Neah Evans, com 60 pontos. Superou a dinamarquesa Julie Leth, segunda classificada, com 53 pontos, e a norte-americana Jennifer Valente, terceira, com 51.

Ivo e Rui Oliveira, vice-campeões europeus em 2020, terminaram o madison, integrada no programa olímpico, na sexta posição, somaram 27 pontos. Uma corrida em que Rui chegou a cair nas primeiras voltas.

Os gémeos igualaram a participação de 2021, com a mesma classificação e os mesmos pontos. Ao contrário da anterior edição, no entanto, o ouro sorriu à França, com 65 pontos. A Grã-Bretanha ficou com a prata, ao fazer 47 pontos, e a Bélgica com o bronze, com 43 pontos.

Os Mundiais de ciclismo de pista terminam este domingo.