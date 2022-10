Orçamento sem precedentes e expectativas de história para Paris 2024

O programa para os ciclos olímpico e paralímpico Paris 2024 tem o maior apoio financeiro de sempre, mas também as mais altas expectativas.

Está contratualizada uma verba recorde de 31 milhões de euros, um aumento de cerca de 25% em relação a Tóquio 2020 - 22 milhões de euros para a preparação olímpica e nove para a paralimpica.

Para os Jogos Olímpicos, o programa traça o objetivo mínimo de quatro pódios, que igualaria o melhor resultado de sempre, em Tóquio, e de 15 diplomas, um número superior aos 12 conseguidos em 2021.

"É um momento importante e de satisfação, por ter sido possível encerrar este processo de uma forma que considero positiva, atendendo ao encontro que foi possível estabelecer entre a proposta do Comité Olímpico de Portugal e os propósitos do Governo", refere.

Para os paralimpicos, está definido o objetivo mínimo de quatro pódios e 25 diplomas. Em troca, o apoio acresce cerca de seis milhões de euros, divididos, pela primeira vez, de forma igual entre os dois comités.

José Manuel Lourenço, presidente do Comité Paralimpico, realça a "mensagem de confiança" do Governo, que "acredita" no trabalho feito.

"O que nós agora precisamos é de mais atletas, para podermos chegar a Paris com com uma equipa mais reforçada. Trata-se de um momento histórico, tendo em conta que é a consolidação definitiva desta velha aspiração do movimento paralímpico", destaca o dirigente.

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 realizam-se entre 26 de julho e 11 de agosto daquele ano. Os Jogos Paralímpicos começam duas semanas depois: decorrem de 28 de agosto a 6 de setembro.