Ivo Oliveira conquista medalha de bronze nos Mundiais de ciclismo de pista

Ivo Oliveira conquistou a medalha de bronze da perseguição nos Mundiais de ciclismo de pista, em Sain-Quentin-en-Yvelines, em França.

O ciclista português, de 26 anos, vice-campeão do mundo da disciplina em 2018, disputava, nesta final a medalha de bronze frente ao britânico Dan Bigham. Venceu com o tempo de 4:08.738, mais de um segundo à frente do adversário, que até fora melhor nos primeiros dois mil metros.

O outro e a prata sorriram à Itália. O vencedor, com recorde do mundo de 3:59.636, foi Filippo Ganna. Em segundo ficou Jonathan Milan.