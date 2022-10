Triatlo Ironman corta trânsito em algumas zonas de Cascais entre sexta-feira e domingo

O trânsito vai estar cortado de sexta-feira a domingo em algumas zonas do município de Cascais, devido à realização das provas de triatlo Ironman 2022, informou esta quinta-feira a Câmara Municipal.

Em comunicado, a Câmara adianta que, no âmbito do evento, que se realiza no sábado, e para "garantir a segurança dos participantes e espetadores", vão ser feitos cortes de trânsito em várias estradas em Cascais, Alcabideche, Carcavelos, Estoril e Malveira da Serra (Sintra).

Na sexta-feira, o corte no trânsito vai ocorrer entre as entre as 5h00 e a meia-noite na Baía de Cascais e Marina, nomeadamente no passeio D. Luís I, Avenida D. Carlos I, Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Avenida Rei Humberto II de Itália (entre rotunda CCC e Marina) e Avenida da República.

No sábado vão estar, ainda, cortadas a Estrada do Guincho, até rotunda da Rua da Torre (das 7h00 às 02h00), Estrada do Guincho, da rotunda da Rua da Torre aos Oitavos (9h00 às 2h00).

Cortadas ao trânsito entre as 7h30 e as 16h00 vão estar também a Estrada Nacional 247, N247-5, Avenida Nossa Senhora da Assunção, Estrada de Vale Cavalos e N9-1 na Malveira da Serra.

Segundo a nota da Câmara, vão estar igualmente cortadas várias estradas no Estoril, Alcabideche e Carcavelos.

No domingo, entre as 00h00 e as 15h00, o corte será no Passeio D. Luís I e Avenida D. Carlos I e Avenida dos Combatentes da Grande Guerra na Baía de Cascais.

O evento, a 2.ª edição do Ironman Portugal Cascais 2022 e a 5.ª edição do Ironman 70.3 Portugal Cascais 2022 (que ocorrem no mesmo dia), começa e termina em Cascais, e também vai passar por Sintra, Oeiras e Lisboa.

A informação sobre os cortes de trânsito está disponível no site da Câmara de Cascais.