Frederico Silva foi eliminado, esta quarta-feira, na primeira ronda do Challenger de Saint-Tropez, em França.

O tenista português, número 251 do "ranking" ATP, perdeu diante do italiano Salvatore Caruso, 271.º, em três sets, pelos parciais de 6-2, 6-7 e 7-6.

Silva ia defrontar inicialmente, Alexander Shevchenko, número 148 mundial e nono cabeça de série do torneio, no entanto, o jovem ucraniano desistiu antes da realização do encontro.