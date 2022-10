Basquetebol. Porto e Sporting entram a perder na Taça Europa

O FC Porto, no reduto dos estónios do Parnu Basket, e o Sporting, na receção aos polacos do Anwil Wloclawek, entraram, esta quarta-feira, com derrotas claras na primeira jornada da fase de grupos da Taça Europa de basquetebol.

Em estreia na quarta competição da hierarquia europeia, os dragões, derrotados por 12 pontos (83-95), e os leões, batidos por 24 (89-113), hipotecaram muitas das suas ambições com entradas desastrosas, em jogos que nunca lideraram.

A Taça Europa prossegue na próxima semana, com o FC Porto a receber os suíços do Friburgo, na terça-feira, e o Sporting a visitar, na quarta-feira, os húngaros do Egis Kormend, derrotados por 77-62 no reduto dos finlandeses do Karhu Basket.