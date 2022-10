Basquetebol. Benfica derrota Limoges

O Benfica venceu, fora, o Limoges, por 67-68, e conseguiu a segunda vitória no grupo F da Liga dos Campeões de basquetebol.

Os encarnados estiveram na maior parte do jogo a perder, mas deram a volta ao marcador no último quarto, com destaque para o triplo final de um triplo de Toney Douglas a 12 segundos do final.