À terceira foi de vez. Francisco Cabral vence com Jamie Murray

Francisco Cabral e Jamie Murray vencera, de forma convincente, a dupla argentina formada por Pedro Cachin e Francisco Cerundolo, na 1.ª ronda do Open de Gijón.

Depois de duas eliminações logo ao primeiro jogo em Metz e em Sófia, Cabral e Murray venceram em dois sets, por 6-1 e 6-2.

O tenista português, 49 do "ranking" de pares, tem feito equipa com o antigo número um do mundo, atualmente na posição 30, irmão de Andy Murray, e a parceria começa a dar resultados.

Na 2.ª ronda do torneio espanhol, de categoria ATP 250, a dupla luso-britânica volta a jogar com um par argentino, Máximo González e Andrés Molteni, que derrotaram João Sousa e Pablo Carreno Busta na ronda anterior.