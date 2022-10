João Sousa perde com Dominic Thiem no Open de Gijón

João Sousa foi eliminado do Open de Gijón, esta segunda-feira.

Na primeira ronda, o tenista português, número 64 do "ranking" ATP, sofreu uma dura derrota diante do austríaco Dominic Thiem, atual 165.º do mundo mas antigo número três (sofreu uma longa lesão), em dois sets, por 6-2 e 6-0.

João Sousa continua em prova no torneio de pares, em que faz dupla com o espanhol Pablo Carreño Busta. Vai defrontar, na terça-feira, os argentinos Andrés Molteni e Máximo González. Caso vença, terá duelo marcado com outro português: Francisco Cabral, que garantiu o apuramento para os quartos de final do torneio de categoria ATP 250.