Francisco Cabral nos quartos de final de Gijón com novo par

Francisco Cabral somou a primeira vitória com o novo parceiro, Jamie Murray, e avançou para os quartos de final do torneio de pares do Open de Gijón, em Espanha.

O tenista português, número um nacional e 49.º classificado do "ranking" ATP, e o britânico, 30.º ATP e antigo número um, demoraram apenas 56 minutos a derrotar os argentinos Francisco Cerundolo (331) e Pedro Cachin (323), em dois "sets", por 6-1 e 6-2.

Foi a primeira vitória da dupla Cabral/Murray, que jogarão juntos até ao fim do ano, com possibilidade de tornar a parceria permanente em 2023, ao fim de três jogos. Os dois jogadores tinham perdido em Metz e Sófia.

Cabral e Murray, que defendem o estatuto de quartos cabeças de série do torneio de categoria 250 ATP, podem cruzar-se com outro português nos "quartos". João Sousa, que faz parceria com o espanhol Pablo Carreño Busta, será o adversário que se segue caso derrote os argentinos Andrés Moltani e Máximo González nos oitavos de final, na terça-feira.