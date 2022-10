Jorge Fonseca é principal trunfo português nos Mundiais de judo

Jorge Fonseca é o grande trunfo de Portugal para os Mundiais de judo, que vão ser disputados entre quinta-feira e 13 de outubro, em Tashkent, onde o português chega como bicampeão do mundo em -100 kg.

Na capital da Uzbequistão, Jorge Fonseca apresenta-se com os títulos mundiais conquistados em Tóquio, em 2019, e em Budapeste, no ano passado, este um pouco antes de alcançar no mesmo ano o bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

O peso pesado português é o principal nome da comitiva de oito judocas portugueses que viaja para Tashkent, desta vez sem Telma Monteiro, quatro vezes vice-campeã mundial, que recupera de uma lesão num menisco, a que foi operada em agosto, e Patrícia Sampaio (-78 kg), também devido a lesão.